Britanskog turistu u invalidskim kolicima opljačkale tri prostitutke

Britanskog turista u invalidskim kolicima, Krisa Džona Glena (Chris John Glennon, 60), navodno su opljačkale tri tajlandske prostitutke nakon što ih je odveo u svoju hotelsku sobu.

Glen je bio shrvan nakon što je dvije Tajlanđanke i jednu transrodnu ženu odveo u svoj hotel, da bi mu one ukrale novac i pobjegle dok se on tuširao.

Muškarac iz Nortamptona, koji ima invaliditet, pokupio je prostitutke sa saobraćajnice pored plaže u poznatoj Pataji, prije nego što ih je poveo u sobu hotela i odmarališta Basaja Bič.

Dok su se tri prostitutke, starosti između 25 i 30 godina, odmarale u sobi, turist se presvukao i otišao na tuširanje. Međutim, užasnuo se kada se vratio i zatekao praznu sobu, javlja Daily Mejl.

Bez majice, Kris se u invalidskim kolicima dovezao do recepcije da prijavi krađu zapanjenom osoblju, koje mu je pomoglo da podnese prijavu na policijskoj stanici u Pataji.

Snimak prikazuje Britanca kako koristi aplikaciju Google Translate na svom telefonu da bi komunicirao s istražiteljima.

Policija je brzo shvatila da su seksualne radnice pobjegle sa 6.000 bahta (oko 140 funti), koje je Kris namjeravao platiti djevojkama. Također su zaplijenili 150 funti u britanskim novčanicama koje turista nije stigao zamijeniti.

Kapetan policije Anirut Jehrah izjavio je da su "pribavili ključne dokaze, fotokopije ličnih karata koje su osumnjičene predale osoblju hotela prije odlaska u sobu žrtve" i da ih sada policija krivično goni.

Policija je identifikovala dvije osumnjičene: Tajlanđanku Čantakarn Donluem i transrodnu prostitutku Ekarat Marknok, dok se treća osumnjičena, koja nije pokazala ličnu kartu osoblju na recepciji, još uvijek traži.

Član osoblja hotela Basaja Bič, gdje sobe koštaju oko 1.000 bahta (23 funte) po noći, rekao je da je Kris Džon Glen bio redovni gost koji je u hotelu boravio četiri ili pet puta ranije. Zbog jezičkih barijera, često je koristio telefon za komunikaciju sa zaposlenima.