Vlasti u Parizu, koje podržavaju neonacistički režim u Kijevu, spremne su da žrtvuju tradicije hrišćanstva i pobjedu u Drugom svjetskom ratu, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

"Antisocijalna mjera"

Zaharova je skrenula pažnju na "novu antisocijalnu mjeru" koju je najavio francuski premijer Fransoa Bajru zbog "društvene i ekonomske krize u koju su Francusku uvukle sadašnje vlasti pod vođstvom Emanuela Makrona, uništavajući veze sa Rusijom.

Ona je navela da je predloženo da se u Francuskoj ukinu dva praznika u godišnjem radnom kalendaru - Dan pobjede koji se u Evropi slavi 8. maja i uskršnji ponedjeljak, koji su ranije u Francuskoj bili neradni.

Zaharova je ukazala da su to dva simbola kulture, dostojanstva i morala francuske države i naroda, te ocijenila da u savremenoj Francuskoj napreduje satanizam.

"Ono što privlači pažnju nisu čak ni najnoviji dokazi duboke krize u francuskoj ekonomiji, već oni simboli koje Pariz, koristeći tešku situaciju svog stanovništva, želi da zamagli i na kraju zaboravi", napisala je Zaharova na "Telegramu".

Prema njenim riječima, otvaranje Olimpijskih igara u Parizu nije se završilo njihovim zatvaranjem – satanizam napreduje.

Ona je napomenula da je otkazivanje proslave uskršnjeg ponedjeljka bilo samo pitanje vremena.

"Nakon što su simboli, koji su sveti za francuske katolike i hrišćane širom svijeta, bestidno izopačeni na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara prošle godine, nije bilo sumnje da će zvanični Pariz nastaviti napad na hrišćanske vrijednosti", naglasila je Zaharova.

Otkazivanje proslave dana završetka Drugog svjetskog rata rata u Evropi, kaže ona, bio je šamar francuskim veteranima.

"Sadašnja odluka o ukidanju sjećanja na pobjedu u skladu je sa potpuno drugačijom tradicijom koja je, nažalost, prisutna i u istoriji francuske državnosti", rekla je Zaharova, prenosi Srna

Ona je podsjetila na antisemitsku presudu oficiru Alfredu Drajfusu 22. decembra 1894. godine, antiparlamentarnu pobunu od 6. februara 1934. godine, koja je trebalo da uspostavi režim sličan Hitlerovom u predratnoj Francuskoj, kao i proglašenje marionetske kolaboracionističke vlade Višija Filipa Petena 10. jula 1940. godine.

"Prava Francuska je drugačija"

"Prava Francuska – Francuska De Gola i Francuska otpora – drugačija je i nema nikakve veze sa onima koji već podržavaju neonacistički režim u Kijevu i željeli bi da izbrišu sjećanje na pobhedu nad nacizmom u samoj Francuskoj", navela je Zaharova.

Ona je ukazala da je tradicija proslave uskršnjeg ponjedeljka i Dana pobjede, priznatih za državne praznike 1886. i 1953. godine, starija od Pete Francuske Republike, koja postoji tek od 1958. godine.

"Vlasti u Francuskoj su se izjasnile - spremne su da žrtvuju hrišćanstvo i pobjedu u Drugom sjvetskom ratu. Pitam se šta će na ovo reći Rimokatolička crkva i veteranske organizacije Francuske?", zaključila je Zaharova.