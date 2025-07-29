Hamas objavio snimak: Borac prišao izraelskom oklopnom vozilu i ubacio eksploziv

A. O.

29.7.2025

Vojno krilo Hamasa, Brigade El-Kasam (Al-Qassam Brigades), objavilo je video koji prikazuje složenu zasjedu protiv izraelskih vojnika u Kan Junisu (Khan Younis), na jugu Pojasa Gaze.

Meta akcije bilo je izraelsko oklopno vozilo. Izraelske vlasti su saopćile da su u subotu u napadu poginula dvojica vojnika, dok je jedan vojnik ranjen.

Na snimku se vidi kako se jedan pripadnik Hamasa s eksplozivnom napravom približava grupi izraelskih oklopnjaka, penje se na jedno od vozila i kroz otvoreni poklopac ubacuje eksploziv unutra.

Brigade El-Kuds (Al-Quds Brigades), vojno krilo Pokreta Islamski Džihad (Islamic Jihad Movement), saopćile su da su njihovi borci raketirali komandno-kontrolni centar, kao i okupljanje izraelskih vojnika i oficira istočno od Džabalije (Jabalia) u sjevernom dijelu Gaze, pri čemu su ostvareni direktni pogoci.

Na terenu, izraelska vojska nastavlja s brutalnim napadima na Pojas Gaze, koji uključuju i direktno ciljanje civilnih područja, neselektivna bombardovanja i masovno izgladnjivanje stanovništva – što brojne organizacije opisuju kao genocid.

Do sada je, prema palestinskim izvorima, u Gazi ubijeno više od 59.000 ljudi, među kojima su najveći broj žene i djeca.

