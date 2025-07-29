Tramp: "Prekinuo sam odnose s Epstinom jer je ukrao moje osoblje"

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) u ponedjeljak je dao najjasnije objašnjenje do sada o tome zašto je prekinuo odnose s Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein), navodeći ličnu izdaju povezanu s krađom osoblja, javlja Anadolu.

- Godinama nisam razgovarao s Džefrijem Epstinom - rekao je Tramp novinarima tokom boravka u Škotskoj.

- Nisam razgovarao jer je uradio nešto neprimjereno. Unajmio je moje osoblje, a ja sam mu rekao: ‘Nikad više to nemoj uraditi.’ Ukrade mi ljude koji rade za mene. Ponovio je to. I izbacio sam ga – postao je persona non grata - rekao je.

Dodao je: "Drago mi je što sam to učinio, ako baš hoćete da znate istinu." Tramp je govorio u jednom od svojih komercijalnih golf klubova.

Pritisci na Trampa

Godinama nakon prekida njihovog prijateljstva, Epstin je osuđen za seksualnu trgovinu i preminuo u zatvorskoj ćeliji u New Yorku 2019. godine.

Tramp se suočava sa pritiscima da objavi cijeli krivični dosje o Epstinu, ali to dosad nije učinio, što mu zamjeraju kako demokrate, tako i dio njegovih pristalica.

Ponovo je upitan i o mogućnosti da pomiluje Epstinovu dugogodišnju saradnicu Gislejn Maksvel (Ghislaine Maxwell), koja izdržava 20-godišnju kaznu zbog trgovine ljudima.

- Imam pravo da je pomilujem. Ali niko mi to nije predložio, niko me nije pitao o tome. Pojavljuje se po medijima... Ali trenutno nije primjereno da o tome govorim - rekao je.

Maksvel je prošle sedmice održala dva intervjua s zamjenikom državnog tužioca Todom Blenčom (Todd Blanche), u trajanju od oko devet sati.

Navodno joj je odobren ograničeni imunitet i ispitivana je o do 100 osoba, ali Ministarstvo pravde nije objavilo detalje tih razgovora.

Tužba za klevetu

Tramp je ponovo negirao da je ikada posjetio Epstinovo privatno ostrvo i odbacio izvještaj Wall Street Journala u kojem se tvrdi da je Epstinu jednom poslao crtež gole žene kao rođendanski poklon.

- Ja ne crtam. Nisam neko ko crta - rekao je Tramp. Tužio je Journal za klevetu u iznosu od 10 milijardi dolara, dok izdavač Dow Jones tvrdi da stoji iza objavljenog sadržaja.

Ponovno interesovanje za Epstina nazvao je „prevarom“, optuživši političke protivnike, uključujući bivšeg predsjednika Džoa Bajdena (Joe Biden) i bivšeg direktora FBI-a Džejmsa Komija (James Comey), kojeg je smijenio 2017. godine.

- To je nešto što je prenapuhano do nevjerovatnih razmjera - rekao je Tramp.

Demokrate u Zastupničkom domu sada traže pristup navodnoj Epstinovoj "rođendanskoj knjizi", u kojoj se navodno nalazi i pomenuti crtež.