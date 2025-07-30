Vašington traži da se objave transkripti svjedočenja u slučaju Džefrija Epstajna

Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Trump) pozvala je kasno sinoć dvojicu sudija da objave svjedočenja pred velikim porotama koje su podigle optužnice protiv pokojnog Džefrija Epstajna (Jeffrey Epstein) i njegove saradnice Gislen Maksvel (Ghislaine Maxwell) za trgovinu ljudima u svrhu seksualne seksualne eksploatacije, prenosi Reuters.

U dva sudska podneska neposredno prije ponoći, tužioci su rekli da bi otpečativanje materijala bilo prikladno s obzirom na "veliko javno interesovanje" za slučaj Epstajn i stalnu kontrolu načina na koji su ga vodile savezne policijske službe.

Ministarstvo pravde, podsjeća agencija, 18. jula zatražilo je dozvolu suda da objavi transkripte povjerljivih svjedočenja koja su svjedoci dali prije više godina u ova dva slučaja, ali su američke okružne sudije sa sjedištem na Menhetnu, Ričard Berman i Pol Engelmajer, zatražili od vlade da detaljnije razradi pravne osnove za zahtjeve.

Epstajn je preminuo u zatvorskoj ćeliji u Njujorku 2019. godine dok je čekao suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, nakon prethodne osude za podvođenje maloljetnice.

Njegova smrt je proglašena samoubistvom.

Maksvel služi 20-godišnju zatvorsku kaznu nakon što je osuđena za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog zlostavljanja.

Osuđena je zbog toga što je regrutovala tinejdžerke koje je seksualno zlostavljao Džefri Epstajn.