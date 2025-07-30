Kamala Haris se neće kandidovati za guvernerku Kalifornije 2026.

Bivša potpredsjednica SAD-a Kamala Haris (Harris) saopćila je u srijedu da se neće kandidovati za guvernerku Kalifornije na izborima 2026. godine, javlja Anadolu.

- U proteklim mjesecima ozbiljno sam razmišljala o tome da zatražim povjerenje građana Kalifornije kako bih imala čast da im služim kao guvernerka - navela je Haris u izjavi.

- Ali nakon dubokog promišljanja, odlučila sam da se neću kandidovati na ovim izborima - poručila je.

Haris, koja je izgubila predsjedničke izbore 2024. godine od Donalda Trampa nakon što je zamijenila Džoa Bajdena (Joe Biden) kao demokratska kandidatkinja, kazala je da planira fokusirati svoju energiju na podršku demokratama i angažman s građanima van izabranih funkcija.

- Za sada moje liderstvo i javna služba neće biti kroz izabranu funkciju - rekla je i dodala: ​​"Radujem se što ću ponovo biti među narodom, pomoći demokratama širom zemlje da pobijede, i uskoro podijeliti više detalja o svojim planovima."