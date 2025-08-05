Meloni stiže u Beograd: Večera s Vučićem i razgovori o EU putu Srbije

Premijerka Italije Đorđa (Giorgia) Meloni doputovaće u utorak u posjetu Beogradu gdje će se sastati s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, prenijeli su mediji u obje zemlje, javlja Anadolu.

Na web-stranici italijanske vlade objavljeno je da će se Meloni sastati s Vučićem u Beogradu u 18.30 sati u utorak.

Italijanski mediji su objavili da će Meloni biti gost na večeri kod Vučića, a nakon posjete Ankoni gdje boravi na proslavi 68. rođendana ministra vanjskih poslova Italije Antonija Tajanija, prenio je Tanjug.

Mediji navode i da će Meloni s Vučićem razgovarati o procesu pristupanja Srbije EU i NATO-u, na čemu, navodi se, italijanska premijerka već duže vrijeme radi.

Posljednji put Meloni je bila u Beogradu 2023. godine.