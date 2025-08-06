U padu helikoptera poginula dva ministra i šest članova posade

Ministar odbrane Gane Edvard (Edward) Omane Boamah, ministar zaštite okoliša, nauke, tehnologije i inovacija Ibrahim Murtala Muhammed i još šest osoba poginuli su u padu vojnog helikoptera u srijedu, rekao je načelnik Generalštaba, javlja Anadolu.

- Predsjednik i vlada izražavaju saučešće porodicama naših drugova i vojnika koji su poginuli služeći zemlji. Sve zastave će biti spuštene na pola koplja do daljnjeg - rekao je novinarima Julius Debrah.