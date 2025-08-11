Melanija Tramp: "Agent Trampenko" glavni savjetnik predsjednika SAD

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) najviše povjerenja ima u suprugu Melaniju Tramp, uprkos brojnim savjetnicima. Britanski Guardian razgovarao je s nekoliko zvaničnika koji su potvrdili da, iako postoje političari koji visoko kotiraju kada je riječ o Trampu, američki predsjednik najviše poštovanja posvećuje upravo svojoj supruzi.

- Na kraju krajeva, ona je ta koja je važna - navodi se.

Prije skoro mjesec dana, Ukrajinci su govorili o tome nazvavši je "agent Trampenko", u trenucima kada je Tramp rekao generalnom sekretaru NATO-a Marku Rutteu da je njegova supruga imala udjela u njegovim predomišljanjima o dobroj volji Vladimira Putina.

- Ne znam koliki utjecaj Melanija ima na predsjednika, ali lijepo je znati da je prva dama na strani Slovenije i Ukrajine - rekla je šefica diplomatije Slovenije Tanja Fajon.

Što se tiče humanitarne tragedije s kojom se suočava palestinski narod, posljednjih sedmica Tramp, koji je šokirao svijet idejom o 'Rivijeri Gaze', barem je verbalno priznao da ljudi zaista umiru od gladi u Pojasu.

I ovdje se predsjednik javno osvrnuo na svoju suprugu i njenu osjetljivost.

- Melania nije pristrasna, ona je pomalo kao ja: ona bi voljela da ljudi prestanu umirati - naveo je Tramp ranije.

Ranije ove godine, Melania je dala uvid u ulogu koju ima. U intervjuu za chat show Fox & Friends, govorila je o svom životu i teškoćama koje je prošla kada je prvi put došla u SAD. A zatim je govorila o svom životu sada.

- Možda me neki ljudi vide samo kao suprugu predsjednika, ali ja stojim na svojim nogama, nezavisna sam. Imam svoje mišljenje. Imam svoje 'da' i 'ne'. Ne slažem se uvijek s onim što moj muž govori ili radi, i to je u redu. Dajem mu savjet, a on me ponekad posluša, ponekad ne - navela je.

Britanski zvaničnici posebnu su pažnju posvetili Melaniju za koju su naveli kako ima veliki utjecaj na Trampa.

- Tramp je jednom prilikom svoju suprugu opisao kao svoju najbolju anketarku, a u svom drugom mandatu sve je otvorenije govorio da njegova supruga utječe na njegovo razmišljanje – što je možda korisno priznanje za liderku koja zaostaje u anketama, posebno među nezavisnim ženama otuđenim Trampovim sklapanjem dogovora i grubošću - piše Guardian.

Procjena da je Melanija važna za Trampovo donošenje odluka ima dvije strane medalje. Ona pruža slabu nadu da humanitarna perspektiva još uvijek ima određeni utjecaj u Bijeloj kući, ali teorija je također, prema mišljenjima analitičara, frustrirajuća jer je teško znati koliko je ona angažirana.