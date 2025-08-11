Tramp: Pokušat ću vratiti teritorije Ukrajini

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) izjavio je da će pokušati vratiti dio teritorije za Ukrajinu tokom sastanka s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u petak.

- Rusija je okupirala veliki dio Ukrajine. Okupirali su ključne teritorije. Pokušat ćemo vratiti dio tog teritorija za Ukrajinu - rekao je na konferenciji za novinare.

"Rrazmjena zemljišta"

Tramp je rekao da će razgovori na Aljasci biti "sastanak za ispitivanje" s ciljem podsticanja Putina da okonča rat, te da će biti "neke razmjene, promjena zemljišta".

Nije prvi put da je upotrijebio izraz "razmjena zemljišta", iako nije jasno koje bi zemljište Rusija mogla ustupiti Ukrajini. Kijev nikada nije polagao pravo na bilo koju rusku teritoriju.

Tramp je rekao da će obavijestiti evropske čelnike ako Putin predloži "pošten dogovor" tokom razgovora, dodajući da će prvo razgovarati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim "iz poštovanja".

- Prvo ću ga nazvati... Nazvat ću ga poslije i možda ću reći 'puno sreće, nastavi se boriti', ili možda ću reći „možemo se dogovoriti“ - rekao je Tramp.

Ranije okrivio Zelenskog

Tramp je također rekao da se on i Zelenski "slažu", ali da se on "vrlo ozbiljno ne slaže s onim što je učinio". Tramp je prethodno okrivio Zelenskog za sukob u Ukrajini.

Američki predsjednik najavio je sastanak s Putinom prošlog petka - dana kada je Rusiji samo nametnuo rok da pristane na prekid vatre ili se suoči s dodatnim američkim sankcijama.

Kao odgovor na vijesti o samitu na Aljasci, Zelenski je rekao da bi svaki sporazum bez doprinosa Kijeva predstavljao "mrtve odluke", prenosi "BBC".