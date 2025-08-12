Putin informisao sjevernokorejskog lidera o predstojećem samitu s Trampom

Ruski predsjednik Vladimir Putin informisao je sjevernokorejskog lidera Kim Jong Una o predstojećem samitu s američkim predsjednikom Donaldom Trampom na Aljasci kasnije ove sedmice tokom telefonskog poziva, saopćio je Kremlj u utorak.

- Ruski predsjednik... podijelio je informacije s Kim Jong Unom u kontekstu predstojećih razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trampom - navodi se u saopštenju koje je Kremlj izdao nakon razgovora lidera.

Prema saopštenju, Putin je također izrazio zahvalnost za podršku koju je pružio Pjongjang dok je Rusija tvrdila da je potisnula Kijev iz svoje pogranične regije Kursk nakon upada u augustu 2024. godine.

Također je izrazio zahvalnost za "hrabrost, herojstvo i predanost" koju su pokazali sjevernokorejski vojnici u ovom kontekstu.

Putin i Tramp će u petak održati sastanak na Aljasci kako bi razgovarali o načinima okončanja tekućeg rata između Rusije i Ukrajine, koji traje gotovo tri i po godine.

Predstojeći razgovori bit će prvi susret licem u lice između aktualnih ruskih i američkih predsjednika od juna 2021. godine, kada se Putin sastao s tadašnjim američkim predsjednikom Džoom Bajdenom (Joe Biden) u Ženevi, u Švicarskoj.