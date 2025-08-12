Netanjahu odbacio mogućnost privremenog prekida vatre sa Hamasom

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odbacio je mogućnost privremenog prekida vatre s Hamasom.

U intervjuu za televizijski kanal i24, citirao je jučerašnju izjavu američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), koji je kazao da Hamas nije spreman za dogovor.

- Čuli ste predsjednika Trampa, mislim da je to iza nas - rekao je Netanjahu na pitanje da li je mogućnost sklapanja djelimičnog primirja i sporazuma o oslobađanju talaca još uvijek otvorena.

Dodao je da će u svakom slučaju mnogo zarobljenika, i živih i mrtvih, ostati u rukama Hamasa.

Njegove izjave uslijedile su ubrzo nakon što je Egipat najavio da radi na oživljavanju planova za oslobađanje talaca i sporazum o prekidu vatre u Gazi u roku od 60 dana.