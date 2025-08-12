Orban: Rusija je dobila rat u Ukrajini

Rusija je dobila rat u Ukrajini, izjavio je u utorak desničarski mađarski premijer Viktor Orban, uoči samita između američkog predsjednika Donalda Trampa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina u petak.

Orban, na vlasti od 2010. godine, kritikovan je od strane nekih evropskih čelnika zbog veza svoje vlade s Rusijom i protivljenja vojnoj pomoći Ukrajini, dok se njegova vlada bori oživjeti ekoomiju od inflacijskog šoka.

Orban, koji održava bliske veze s Putinom čak i nakon ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022., u ponedjeljak je postao jedini čelnik Evropske unije koji nije podržao zajedničku izjavu u kojoj se navodi da Ukrajina treba imati slobodu odlučivanja o svojoj budućnosti.

- Sada govorimo kao da je ovo ratna situacija bez kraja, ali nije. Ukrajinci su izgubili rat. Rusija je dobila ovaj rat - kazao je Orban za YouTube kanal “Patriot” u intervjuu.

- Jedino je pitanje kada i pod kojim okolnostima će Zapad, koji stoji iza Ukrajinaca, priznati da se to desilo i što će iz svega toga proizaći – kazao je.

Mađarska, koja većinu energije dobija iz Rusije, odbila je slati oružje Ukrajini, a Orban se također snažno protivi članstvu Ukrajine u EU, rekavši da bi to izazvalo haos među mađarskim poljoprivrednicima i širom pivredom.

Orban je rekao da je Evropa propustila priliku pregovarati s Putinom pod administracijom bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena i da sada riskira da se o njenoj budućnosti odluči bez njenog sudjelovanja.

- Ako niste za pregovaračkim stolom, na jelovniku ste - rekao je Orban, dodajući da se djelimično protivi zajedničkoj izjavi EU o Ukrajini jer Evropu čini "smiješnom i jadnom".

- Kada dvojica čelnika sjednu da pregovaraju jedan s drugim, Amerikanci i Rusi, a vi niste pozvani tamo, ne žurite na telefon, ne trčite okolo, ne vičete izvana – kazao je mađarski čelnik, prenosi Reuters.