Orban se oglasio nakon što je odbio potpisati izjavu EU: "Mi nismo pozvani"

Jedina članica Evropske unije koja nije potpisala zajedničku izjavu kojom je izrazana podrška Ukrajini je Mađarska.

Naime, u dokumentu se traži da Ukrajina odlučuje sama o vlastitoj budućnosti.

Mađarska već dugo ima zategnute odnose s Ukrajinom i ostatkom EU te je najbliži saveznik Vladimira Putina u Europi. Premijer Viktor Orban ranije je upozoravao da bi ulazak Ukrajine u EU “odmah uvukao Uniju u izravni sukob”.

Jutros je iznio razloge zbog kojih nije stavio potpis na izjavu.

- Ta izjava pokušava postaviti uvjete za sastanak na koji čelnici EU-a nisu pozvani. Već je dovoljno loše što je EU ostavljena po strani. Jedino što bi moglo biti gore jest da počnemo davati upute s klupe - napisao je.