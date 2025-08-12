PREMIJER MAĐARSKE

Orban se oglasio nakon što je odbio potpisati izjavu EU: "Mi nismo pozvani"

Jedino što bi moglo biti gore jest da počnemo davati upute s klupe, napisao je

Viktor Orban. AP

Dž. R.

12.8.2025

Jedina članica Evropske unije koja nije potpisala zajedničku izjavu kojom je izrazana podrška Ukrajini je Mađarska.

Naime, u dokumentu se traži da Ukrajina odlučuje sama o vlastitoj budućnosti.

Mađarska već dugo ima zategnute odnose s Ukrajinom i ostatkom EU te je najbliži saveznik Vladimira Putina u Europi. Premijer Viktor Orban ranije je upozoravao da bi ulazak Ukrajine u EU “odmah uvukao Uniju u izravni sukob”.

Jutros je iznio razloge zbog kojih nije stavio potpis na izjavu. 

- Ta izjava pokušava postaviti uvjete za sastanak na koji čelnici EU-a nisu pozvani. Već je dovoljno loše što je EU ostavljena po strani. Jedino što bi moglo biti gore jest da počnemo davati upute s klupe - napisao je.

Dodao je kako je, po njemu, “jedini razuman potez čelnika EU-a pokretanje summita EU i Rusije, po uzoru na sastanak SAD i Rusije”.

Ovo nije prvi put da se Orban usprotivio zajedničkom stajalištu EU o Ukrajini. Mađarska je ranije osporavala uvođenje evropskih sankcija Rusiji, prije nego što bi na kraju popustila, a također je odbila potpisati i neke ranije izjave u kojima se pružala potpora Ukrajini.

