Putin posjetio mlade hokejaše u Magadanu

Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je grad Magadan na Dalekom istoku Rusije, svega četiri sata leta udaljen od Aljaske, uoči planiranog sastanka s Donaldom Trampom u Enkoridžu.

Tokom boravka u Magadanu, Putin je prvo obišao tvornicu ribljeg ulja, gdje se upoznao s proizvodnjom dodataka Omega-3, a potom je posjetio lokalni sportski kompleks kako bi se susreo s mladim hokejašima.

Na snimkama koje je objavio Kremlj vidi se kako ruski predsjednik, dobro raspoložen, rukuje s članovima dječje hokejaške ekipe i bodri ih s ruba klizališta dok treniraju.