PRED SASTANAK S TRAMPOM

Putin posjetio mlade hokejaše u Magadanu

Ruski predsjednik razgledao tvornicu i sportski kompleks prije puta na Aljasku

Putin posjetio mlade hokejaše. AP

M. Až.

15.8.2025

Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je grad Magadan na Dalekom istoku Rusije, svega četiri sata leta udaljen od Aljaske, uoči planiranog sastanka s Donaldom Trampom u Enkoridžu.

Tokom boravka u Magadanu, Putin je prvo obišao tvornicu ribljeg ulja, gdje se upoznao s proizvodnjom dodataka Omega-3, a potom je posjetio lokalni sportski kompleks kako bi se susreo s mladim hokejašima.

Na snimkama koje je objavio Kremlj vidi se kako ruski predsjednik, dobro raspoložen, rukuje s članovima dječje hokejaške ekipe i bodri ih s ruba klizališta dok treniraju.

