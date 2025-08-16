Paklene vrućine i vjetrovi rasplamsali požare širom Evrope

Evropu je zahvatio rekordni toplotni val praćen jakim vjetrovima, što je dovelo do širenja razornih požara od Španije i Grčke do Portugala i Albanije. Do sada je izgorjelo više od 440.000 hektara zemljišta, što je dvostruko više od prosjeka za ovo doba godine od 2006. godine, prenosi Reuters.

Španija je trenutno najteže pogođena, evidentirano je čak 14 velikih požara, a prema podacima vlasti izgorjelo je više od 157.000 hektara. U provinciji Leon poginuo je volonterski vatrogasac, dok je više od 9.500 ljudi evakuisano. Vlada je aktivirala kanadere i zatražila dodatnu pomoć iz Evropske unije.

Kako piše Reuters, u Grčkoj, požari kod Patre i na otocima Chios i Kefalonija prijete naseljenim područjima i turističkoj infrastrukturi. Evakuacije stanovništva i turista provode se na desetine puta dnevno.