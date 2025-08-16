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VATRENA STIHIJA

Paklene vrućine i vjetrovi rasplamsali požare širom Evrope

Tokom ljeta 2025. izgorjelo je više od 440.000 hektara zemljišta, dvostruko više od prosjeka, Španija, Grčka, Portugal i Albanija najteže pogođene

Aktivni požari širom Evrope. AP

A. H. K.

16.8.2025

Evropu je zahvatio rekordni toplotni val praćen jakim vjetrovima, što je dovelo do širenja razornih požara od Španije i Grčke do Portugala i Albanije. Do sada je izgorjelo više od 440.000 hektara zemljišta, što je dvostruko više od prosjeka za ovo doba godine od 2006. godine, prenosi Reuters.

Španija je trenutno najteže pogođena, evidentirano je čak 14 velikih požara, a prema podacima vlasti izgorjelo je više od 157.000 hektara. U provinciji Leon poginuo je volonterski vatrogasac, dok je više od 9.500 ljudi evakuisano. Vlada je aktivirala kanadere i zatražila dodatnu pomoć iz Evropske unije.

Kako piše Reuters, u Grčkoj, požari kod Patre i na otocima Chios i Kefalonija prijete naseljenim područjima i turističkoj infrastrukturi. Evakuacije stanovništva i turista provode se na desetine puta dnevno.

Tokom ljeta 2025. izgorjelo je više od 440.000 hektara zemljišta. Društvene mreže

Portugal i Albanija također su aktivirali zračne snage i profesionalne vatrogasce. Albanska vlada upozorila je i na mogućnost namjernih paljevina, dok je u Portugalu zabilježeno nekoliko desetina požara koji se zbog visokih temperatura teško stavljaju pod kontrolu.

U požarima su pogođene i Turska te dijelovi Balkana, uz izvještaje o žrtvama i hiljadama evakuisanih.

Stručnjaci i ekolozi upozoravaju da je riječ o jasnom znaku ubrzanih klimatskih promjena. Procjene pokazuju da će bez ulaganja od najmanje milijardu eura godišnje u prevenciju, Evropa trpjeti štetu koja bi mogla doseći 99 milijardi eura.

Hitne službe rade bez prestanka, ali jak vjetar i temperature iznad 40 stepeni otežavaju gašenje i čine 2025. jednu od najgorih godina kada je riječ o požarima na Mediteranu.

Karta aktivnih požara u Evropi. Društvene mreže

# POŽAR
# EVROPA
# ALBANIJA
# ŠPANIJA
# PORTUGAL
# GRČKA
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