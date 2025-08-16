Zelenski: Rusi će sad napasti još žešće

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da očekuje kako će Rusija u idućim danima "pojačati pritisak i napade" na Ukrajinu kako bi "stvorila povoljnije okolnosti za pregovore s globalnim akterima".

U objavi na društvenim mrežama Zelenski je naveo da Ukrajina dokumentira kretanje ruskih snaga i da će "po potrebi uzvratiti".

"Ukrajini trebaju snažne pozicije i doista opipljiv otpor neprijatelju", dodao je Zelenski.

Podsjetimo, predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin sastali su se sinoć Aljasci.

Razgovarali su oko tri sata, a zatim su se obratili javnosti. Dogovor o prekidu vatre nisu postigli, ali obojica ističu kako žele da rat završi i da su sada na dobrom putu da se to dogodi.