SAD suspendovao sve vize za stanovnike Gaze

Američki State Department danas je suspendovao sve posjetiteljske vize za stanovnike Pojasa Gaze, navodeći kao razlog reviziju procesa izdavanja, javlja Anadolija.

- Sve posjetiteljske vize za osobe iz Gaze su obustavljene dok provodimo potpunu i temeljitu reviziju procesa i procedura korištenih za izdavanje manjeg broja privremenih medicinsko-humanitarnih viza u posljednjih nekoliko dana - navodi se u objavi State Department​​​​​​​ na američkoj društvenoj mreži X.

Od oktobra 2023. godine, Izrael je ubio gotovo 61.900 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja devastirala je enklavu i dovela je na rub gladi.