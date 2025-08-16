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POZNAT I RAZLOG

SAD suspendovao sve vize za stanovnike Gaze

Sve posjetiteljske vize za osobe iz Gaze su obustavljene dok provodimo potpunu i temeljitu reviziju procesa i procedura

State Department. Mreža X

Anadolija

16.8.2025

Američki State Department danas je suspendovao sve posjetiteljske vize za stanovnike Pojasa Gaze, navodeći kao razlog reviziju procesa izdavanja, javlja Anadolija.

- Sve posjetiteljske vize za osobe iz Gaze su obustavljene dok provodimo potpunu i temeljitu reviziju procesa i procedura korištenih za izdavanje manjeg broja privremenih medicinsko-humanitarnih viza u posljednjih nekoliko dana - navodi se u objavi State Department​​​​​​​ na američkoj društvenoj mreži X.

Od oktobra 2023. godine, Izrael je ubio gotovo 61.900 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja devastirala je enklavu i dovela je na rub gladi.

# VIZE
# POJAS GAZE
# SAD
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