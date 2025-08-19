Zastupnik se ubio u parlamentu!

U zgradi finskog parlamenta u Helsinkiju jutros je pronađena mrtva osoba.

Prema informacijama finskog lista Iltalehti, zastupnik je počinio samoubojstvo unutar zgrade parlamenta. Identitet preminulog zastupnika redakciji je poznat, ali njegovo ime neće biti objavljeno dok se ne kontaktira obitelj.

- U prijepodnevnim satima dogodio se smrtni slučaj. Na mjesto su upućeni hitna pomoć, vatrogasci i policija preko centra za hitne pozive. Nadležne službe trenutno provode svoje postupke - rekao je za Iltalehti šef sigurnosti parlamenta Aaro Toivonen.

Na upit televizije Yle radi li se o samoubojstvu, Toivonen tu informaciju nije zanijekao.

Dodao je da ne može reći u kojem se dijelu zgrade parlamenta smrt dogodila, niti potvrditi radi li se o zastupniku ili zaposleniku parlamenta. Naglasio je da će ubuduće za davanje informacija biti zadužena policija, dok će parlament o slučaju obavještavati samo interno svoje zaposlenike.

- Ovo je vrlo tužan i žalostan slučaj - rekao je Toivonen.

Policija je nešto prije podneva objavila da istražuje okolnosti koje su dovele do smrti. Prema trenutačnim informacijama, ne sumnja se na kazneno djelo.

Policija navodi da je osoba preminula oko 11 sati.