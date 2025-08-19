Dodik ostaje bez diplomatskog pasoša: Ima 15 dana da ga vrati

Bivšem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku oduzima se diplomatski pasoš te on ima rok od 15 dana da ga vrati Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Ako u tom periodu ne izvrši povrat, Ministarstvo će o tome obavijestiti Graničnu policiju i diplomatsko-konzularnu mrežu BiH, uz napomenu da je pasoš poništen.

Podsjetimo, Dodiku je ranije Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat, a tu odluku je potvrdilo Apelaciono vijeće Suda BiH. Razlog za oduzimanje mandata jeste pravosnažna presuda iz jula zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH.

Presudom je Dodiku izrečena kazna od godinu dana zatvora, koju je otkupio uplatom 36.500 KM, te zabrana političkog djelovanja u trajanju od šest godina. Kao posljedica tog dijela presude, Dodik je izgubio mandat i od jučer više ne obavlja funkciju predsjednika Republike Srpske.