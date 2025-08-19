Tramp: Pomažem Ukrajini i da bih otišao u raj

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je jedan od razloga njegovog angažmana u Ukrajini i lični motiv – “želja da dođe u raj”. Izjava je izazvala brojne reakcije, a potvrdila ju je i portparparolka Bijele kuće Kerolajn Levit tokom brifinga za novinare.

Tramp je ranije u razgovoru za Fox News rekao: "Ako mogu spasiti 7000 ljudi tjedno od smrti, mislim da je to prilično… Želim pokušati otići u raj ako je moguće, čujem da mi ne ide baš najbolje. Stvarno sam na dnu ljestvice. Ali ako mogu doći u raj, ovo će biti jedan od razloga."

Portparolka Bijele kuće Levit pojasnila je stav predsjednika: "Mislim da je predsjednik bio ozbiljan. Predsjednik želi doći u raj, kao što se nadam da svi u ovoj prostoriji također žele."

Trampova administracija posljednjih dana vodi intenzivne razgovore s Rusijom, Ukrajinom i europskim saveznicima o mirovnim pregovorima i sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu. I dok Tramp ponavlja da američke snage neće biti uključene na terenu, njegova glasnogovornica je danas otvorila mogućnost prisustva američkih zračnih snaga u okviru sigurnosnih aranžmana.