Bijela kuća: Rusi izrazili želju da se sastanu s Trampom

Ruski zvaničnici su tokom sastanka s američkim specijalnim izaslanikom u Moskvi "izrazili želju" da se sastanu s američkim predsjednikom Donaldom Trampom, objavila je Bijela kuća u srijedu, javlja Anadolu.

Portparolka Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) ponovila je da je postignut "veliki napredak" tokom sastanka Stiva Vitkofa (Stevea Witkoffa) s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i rekla da je Tramp "otvoren za sastanak i s predsjednikom Putinom i s predsjednikom Zelenskim".

- Predsjednik Tramp želi da se ovaj brutalni rat završi - dodala je.

Sastanak u Moskvi

Vitkof je ranije u srijedu stigao u Moskvu u svoju petu posjetu Rusiji od početka godine.

Posljednji put se Vitkof sastao s Putinom 25. aprila. Posjeta se dogodila dva dana prije Trampovog desetodnevnog roka za Rusiju da postigne sporazum o prekidu vatre s Ukrajinom.

Jurij Ušakov, glavni Putinov pomoćnik, rekao je da je sastanak bio "koristan i konstruktivan". Zvaničnici su, kako je rekao, razgovarali o ratu Kremlja protiv Ukrajine i izgledima za razvoj strateške saradnje između Moskve i Vašingtona.

Rekao je da je Rusija prenijela "neke signale" o sukobu i da su "odgovarajući signali" primljeni u ime Trampa.

Rok od 50 dana

U junu je Tramp dao Rusiji rok od 50 dana, nakon čega je zaprijetio da će uvesti uvozne carine do 100 posto Rusiji i njenim trgovinskim partnerima ukoliko Moskva i Kijev ne postignu mirovni sporazum.

Tramp je 29. jula rekao da je odlučio smanjiti taj rok na 10 dana zbog "razočarenja" Putinom.

Izvještaj Bloomberga navodi da Rusija razmatra opcije za ustupak Trampu, uključujući pauzu u napadima dronovima i raketama, pozivajući se na anonimne izvore upoznate s tim pitanjem.

U izvještaju se dodaje da bi "zračna pauza" mogla biti jedan od potencijalnih prijedloga Rusije, pod uslovom da i Ukrajina pristane da učestvuje.