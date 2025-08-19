Francuska odgovorila Netanjahuu zbog optužbi da je Makron antisemit

Francuski ministar za evropska pitanja Benjamin Hadad u utorak je oštro kritikovao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua nakon što je ovaj optužio predsjednika Emanuela Makrona za antisemitizam.

- Kažem vam da se radi o pitanju koje se ne smije instrumentalizirati, oko kojeg moramo biti ujedinjeni, moramo biti izuzetno čvrsti, a Francuska nema lekcija da uči u borbi protiv antisemitizma - rekao je Hadad za televiziju BFM.

On je istakao da su Makron i njegova vlada uvijek bili "izuzetno posvećeni borbi protiv antisemitizma."

Do toga je došlo nakon što je Netanjahu u pismu francuskom predsjedniku optužio Makrona da podstiče antisemitizam u Francuskoj time što je pozvao na međunarodno priznanje Palestine.

U pismu koje su objavili francuski mediji, Netanjahu također poziva Makrona da se uhvati u koštac s antisemitizmom u Francuskoj, postavljajući krajnji rok do jevrejske Nove godine 23. septembra.

Makron je u julu potvrdio da će Francuska priznati Palestinu na Generalnoj skupštini UN-a u septembru.