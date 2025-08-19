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OŠTRA KRITIKA

Francuska odgovorila Netanjahuu zbog optužbi da je Makron antisemit

Ovo je pitanje koje ne smije biti instrumentalizirano, rekao je francuski ministar za evropske poslove

Francuska odgovorila na Netanjahuove optužbe. AP/Anadolija

Anadolija

19.8.2025

Francuski ministar za evropska pitanja Benjamin Hadad u utorak je oštro kritikovao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua nakon što je ovaj optužio predsjednika Emanuela Makrona za antisemitizam.

- Kažem vam da se radi o pitanju koje se ne smije instrumentalizirati, oko kojeg moramo biti ujedinjeni, moramo biti izuzetno čvrsti, a Francuska nema lekcija da uči u borbi protiv antisemitizma - rekao je Hadad za televiziju BFM.

On je istakao da su Makron i njegova vlada uvijek bili "izuzetno posvećeni borbi protiv antisemitizma."

Do toga je došlo nakon što je Netanjahu u pismu francuskom predsjedniku optužio Makrona da podstiče antisemitizam u Francuskoj time što je pozvao na međunarodno priznanje Palestine.

U pismu koje su objavili francuski mediji, Netanjahu također poziva Makrona da se uhvati u koštac s antisemitizmom u Francuskoj, postavljajući krajnji rok do jevrejske Nove godine 23. septembra.

Makron je u julu potvrdio da će Francuska priznati Palestinu na Generalnoj skupštini UN-a u septembru.

# EMMANUEL MACRON
# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# FRANCUSKA
# BENJAMIN HADDAD
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