NATO u Švedskoj: Nova baza jača prisustvo na sjeveru

Švedska vlada odlučila je da u gradu Enkopingu, sjeverozapadno od Štokholma, bude uspostavljeno logističko sjedište NATO-a za kretanje trupa i opreme u sjevernoj Evropi.

Prema planu, baza će u mirnodopsko vrijeme imati oko 70 pripadnika osoblja, dok će u stanju pojačane pripravnosti broj porasti na 160.

Ministar odbrane Švedske Pal Jonson naglasio je da će švedske oružane snage biti zadužene za pripreme i uspostavljanje baze, koja treba da bude operativna do kraja 2027. godine.

- Prisustvo NATO-a u Švedskoj jača našu sigurnost i odvraćanje. Logistički centar pomaže u odbrani sjevernog krila NATO-a - rekao je Jonson.

Rad u centru obuhvataće transport zaliha, uključujući gorivo, municiju i rezervne dijelove, te omogućiti brzu premještaj velikih količina opreme i osoblja preko švedske teritorije.

Švedska je nakon ruske invazije na Ukrajinu odustala od decenijske vojne neutralnosti i u martu 2024. godine postala 32. članica NATO-a.