Sanda Dubravčić, legendarna klizačica, slavi 61. rođendan

Na današnji dan 1964. godine, rođena je Sanda Dubravčić, legendarna hrvatska i regionalna klizačica, danas liječnica, koja je zapalila olimpijski plamen u Sarajevu na Zimskim olimpijskim igrama 1984. godine. Najveći klizački uspjeh postigla je osvajanjem srebrene medalje za bivšu SFR Jugoslaviju na Evropskom prvenstvu u umjetničkom klizanju 1981. godine. Nastupala je i na Zimskim olimpijskim igrama 1980. u Lejk Plesidu, gdje je osvojila 11. mjesto, te na Zimskim olimpijskim igrama 1984. u Sarajevu, osvojivši 10. mjesto. Sanda Dubravčić danas je uspješna liječnica. Uz to je članica Medicinske komisije Međunarodne klizačke organizacije (International Skating Union) za Hrvatsku, a često je angažirana i kao sutkinja na međunarodnim klizačkim takmičenjima.

Pompeja . Radiosarajevo.ba Pompeja . Radiosarajevo.ba

U erupciji vulkana Vezuv nestali rimski gradovi Pompeja, Herkulanum i Stabija 79. - U erupciji vulkana Vezuv nestali rimski gradovi Pompeja, Herkulanum i Stabija i hiljade ljudi je poginulo. Pompeja je dobro očuvana ispod vulkanskog pepela i lave, pa je ostala kao svjedočanstvo o životu i kulturi Rimljana tog vremena. 1540. - Umro italijanski slikar i bakrorezac Parmiđanino (Parmigianino), portretista koji je težio da izrazi unutrašnji život modela, istaknuti predstavnik manirizma. Radio je freske i oltarske slike u Parmi, Rimu i Bolonji. 1863. - Rođen Dragutin Lerman, hrvatski istraživač i putopisac. Bio je učesnik Stanlejevih ekspedicija u koritu rijeke Kongo, te učestvovao u pregovorima i sklapanjima sporazuma s domorodačkim poglavicama. Kao generalni sekretar belgijske vlade za istočni Kongo (današnji DR Kongo) uspostavio je belgijsku kolonijalnu upravu. Otkrio je slapove na rijeci Kwilu 1893. godine i nazvao ih Zrinski Chutes – Slapovi Zrinski. Darovao je Hrvatskom narodnom muzeju vrijednu zbirku predmeta naroda istočnog Konga (sada u Etnografskom muzeju u Zagrebu). Njegov dnevnik pretvoren je u dvije knjige. Prvu, objavljenu 1891. godine, “Listovi iz Afrike”, napisao je i štampao njegov prijatelj iz Požege, Julije Kempf, kojeg je Lerman obavještavao o toku ekspedicije. Druga knjiga “Novi listovi iz Afrike” objavljena je 1894. godine. 1872. - Engleski pisac i karikaturista Maks Birbom (Max Beerbohm), majstor satire i ironije, rođen je na današnji dan. Djela: roman "Zulejka Dobson", kritike "Božićni vijenac", "Djela Maksa Birboma". 1899. - Rođen argentinski pisac Horhe Luis Borhes (Jorge Luis Borges), jedan od najvećih pisaca 20. stoljeća, profesor anglosaksonske književnosti i kritičar, direktor Nacionalne biblioteke u Buenos Airesu, koji je presudno obilježio hispanoameričku literaturu i snažno utjecao na mnoge pisce u cijelom svijetu. Suosnivač je više avangardnih književnih časopisa, uključujući "Proa", "Prisma" i "Martin Fiero". Djela: zbirke pripovijedaka "Univerzalna historija beščašća", "Maštarije", "Alef", "Izvještaj o Brodiju", "Pješčana knjiga", zbirka pjesama, kratkih parabola i priča "Stvaralac", eseji "Devet eseja o Danteu".

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