Bugarska zabilježila dramatičan pad pokušaja ilegalnih prelazaka granice

Bugarska je zabilježila dramatičan pad pokušaja ilegalnih prelazaka granice u poređenju sa 2023. godinom, godinom najvećeg pritiska migranata na zemlju, objavio je glavni komesar Anton Zlatanov, šef Generalne uprave granične policije (GDGP), a citirala ga je pres služba Ministarstva unutrašnjih poslova, javila je BTA.

Pojačan operativni rad

Između januara i avgusta 2023. godine, vlasti su spriječile oko 115.000 pokušaja ilegalnog ulaska u Bugarsku. Za isti period ove godine, broj je pao na samo 9.700 pokušaja, rekao je Zlatanov. Gotovo svi koji su uspjeli ući u zemlju ili koji su pokušali izaći preko kopnenih granica sa Srbijom i Rumunijom, privedeni su.

Prema Zlatanovu, pad je posljedica strože granične sigurnosti, uključujući poboljšani video nadzor, više patrolnih vozila i bližu saradnju sa policijskim službama u susjednim državama.

- Još jedan važan faktor je pojačan operativni rad i istrage koje sprječavaju krijumčare ljudi da funkcionišu - objasnio je.

Poslovni modeli krijumčara

Samo prošle godine, Granična policija, u saradnji sa Generalnom direkcijom za borbu protiv organizovanog kriminala i Državnom agencijom za nacionalnu sigurnost, pod nadzorom različitih tužilaštava, uspjela je neutralizirati 15 mreža za trgovinu migrantima. Njihovi vođe su već osuđeni.

Ova akcija obračuna također je utjecala na poslovne modele krijumčara, naglo povećavajući cijenu njihovih usluga. Dok su se cijene kretale od 700 do 1.000 eura u 2023. godini, danas se kreću između 8.000 i 20.000 eura, ovisno o načinu i uvjetima prijevoza.

- Kada je prelazak Bugarske bio jednostavan, cijena usluge je bila mnogo niža - primijetio je Zlatanov.