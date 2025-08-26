Bivši kineski parlamentarni zastupnik osuđen na smrt

Sud u Kini je u utorak osudio zastupnika južne otočne provincije Hainan na smrt zbog primanja mita, izvijestila je državna agencija Xinhua.

Liu Singtai, bivši potpredsjednik Stalnog odbora Narodnog kongresa provincije Hainan, doživotno je lišen političkih prava, objavio je sud u autonomnoj regiji Guangxi Zhuang na jugu Kine.

Sud je u presudi naveo da će Liuova lična imovina biti konfiskovana, a njegova nezakonita dobit od mita bit će predana državnoj blagajni.

Presuda navodi da je između 2003. i 2024. godine Liu iskorištavao svoje službene uloge u provincijama Shandong i Hainan kako bi pomogao pojedincima i organizacijama u poslovnim odnosima i isplatama sredstava.

Zauzvrat je primio preko 316 miliona juana (približno 44,38 miliona dolara) mita. Liu je na ročištu 29. maja je priznao krivicu i izrazio žaljenje u svojim završnim riječima.