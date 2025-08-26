Šta SAD nudi Rusiji za prekid rata u Ukrajini?

Američki i ruski vladini zvaničnici razgovarali su o nekoliko energetskih sporazuma na marginama mirovnih pregovora za Ukrajinu održanih u augustu, potvrdilo je za Reuters pet izvora upoznatih s razgovorima.

Predloženi sporazumi trebali bi poslužiti kao podsticaj Kremlju da pristane na mir, dok bi Vašington zauzvrat ublažio sankcije nametnute Rusiji nakon invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, zbog kojih je zemlja bila odsječena od većine međunarodnih ulaganja u energetski sektor.

Šta je konkretno Amerika ponudila Rusiji?

Prema navodima triju izvora, razmatrana je mogućnost povratka Exxon Mobila u ruski naftni i plinski projekt Sahalin-1. Četiri izvora navode da se razgovaralo i o mogućnosti da Rusija kupi američku opremu za svoje LNG projekte, poput postrojenja Arctic LNG 2 koje je pod zapadnim sankcijama. Početkom kolovoza Reuters je izvijestio i o ideji da SAD od Rusije kupi nuklearne ledolomce.

Razgovori su se odvijali tokom posjeta američkog izaslanika Stiva Vitkofa Moskvi, gdje se sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i njegovim izaslanikom za investicije Kirillom Dmitrijevom.

Dva izvora tvrde da se o svemu raspravljalo i unutar Bijele kuće s američkim predsjednikom Donaldom Trampom, a sporazumi su kratko spomenuti i na samitu na Aljasci 15. augusta.

- Bijela kuća je željela objaviti udarnu vijest nakon samitu na Aljasci, najavljujući veliki investicijski sporazum. Tako bi Tramp dobio osjećaj da je nešto postigao - rekao je jedan od izvora.

Jedan dužnosnik Bijele kuće izjavio je da Tramp nastavlja surađivati s ruskim i ukrajinskim zvaničnicima na postizanju mira, dodavši da "nije u nacionalnom interesu javno pregovarati o tim pitanjima".

Pritisak i geopolitička igra

Istovremeno, Tramp je zaprijetio uvođenjem dodatnih sankcija Rusiji ako mirovni pregovori ne napreduju, kao i visokim carinama Indiji, ključnom kupcu ruske nafte. Najnoviji razgovori preusmjerili su se na bilateralne sporazume između SAD-a i Rusije, zaobilazeći Evropsku uniju koja je ostala čvrsta u svojoj potpori Ukrajini.

Znakovito je da je istog dana kada se održavao summit na Aljasci, Putin potpisao dekret koji bi stranim ulagačima, uključujući Exxon Mobil, mogao omogućiti ponovno stjecanje udjela u projektu Sahalin-1.

Uvjet je da strani dioničari poduzmu korake za podršku ukidanju zapadnih sankcija. Podsjetimo, Exxon je 2022. napustio rusko poslovanje uz otpis od 4,6 milijardi dolara, a Kremlj je zaplijenio njegov 30-postotni udio u projektu.

Jedan izvor tvrdi da Vašington nastoji potaknuti Rusiju da kupuje američku, a ne kinesku tehnologiju, što je dio šire strategije slabljenja odnosa između Pekinga i Moskve, koji su svoje partnerstvo proglasili "strateškim bez ograničenja" samo nekoliko dana prije početka invazije.