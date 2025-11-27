Kada politika napravi tenzije

U Banjoj Luci se posljednjih godina odvija nešto što sve više liči na politički inženjering nego na spontane društvene tenzije. Pet godina se obilježava svečana akademija povodom Dana državnosti BiH, u početku je prolazila bez najmanjeg incidenta.

Tek kada je SDP postao dio vlasti, iznenada se pojavljuju problemi: od 2023. godine policijske zabrane, okupljanja boračkih grupa i provociranja demonstranata postaju „novo normalno“. Ove godine incident se ponovo desio odmah nakon politički zapaljive izjave o „20.000 Bošnjaka“ koji su navodno glasali za opozicionog kandidata na prijevremenim izborima.

Nije potrebno puno imaginacije da bi se vidjelo kako se tenzije ciljano podižu.

Ono što ovaj obrazac čini posebno opasnim jeste pokušaj da se Banja Luka predstavi kao netolerantna sredina, iako stvarnost pokazuje suprotno. Brojni učesnici akademije cijeli su dan boravili u gradu bez ikakvih problema. Grad koji je danju miran, a „opasan“ samo kada to odgovara nečijoj političkoj priči – očito postaje žrtva konstrukcije, a ne realnog stanja.

U takvoj atmosferi dovoljan je jedan usmjeravani, neinformisani ili isprovocirani pojedinac da posluži kao dokaz unaprijed napisane političke teze.

Time se ne targetira samo politički protivnik, nego i sama ideja suživota i normalnosti. Činjenica da se sve češće manipuliše historijom ZAVNOBiH-a i antifašističkim nasljeđem pokazuje da se političke borbe vode i preko simbola koji bi trebali biti zajednički.

Konačno, stvarni problem nije u Banjoj Luci, nego u onima koji žele da ona izgleda gore nego što jeste. Incidenti se ne dešavaju zato što građani to žele, nego zato što je nekome u interesu da društvo bude nervozno, podijeljeno i isprepadano. I to je ono što treba jasno imenovati.