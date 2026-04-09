"Plati pa ćeš igrat" politika

Posjeta Donalda Trampa (Trump) mlađeg Banjoj Luci je bila školski primjer „plati pa ćeš igrat'“ politike. Milorad Dodik je parama građana kupio vizuelni legitimitet, a možda i krčmio javne resurse, kritikuju mediji i opozicija RS.

Ali koja je stvarna korist ove posjete, vrijedne blizu 200 hiljada dolara? Tramp mlađi se na Banskom dvoru dotakao priče o pravosuđu kao „oružju neizabranih birokrata“ protiv izabranih lidera, kao što je njegov otac. Povukao je paralelu između sudskih procesa protiv njegove porodice u SAD i pravosudnih muka Milorada Dodika u BiH.

Dao je prividni legitimitet Dodikovom kukanju da su njegove pravosudne muke tek politički „lov na vještice“. Tramp mlađi je ponudio i simetriju u neprijateljima. Za njega je to „duboka država“ u SAD, a Dodiku „strani faktor“ u obliku OHR-a. Dodik je parama građana kupio privid američkog pečata i međunarodne podrške svojim pravosudnim mukama. Kupio je simboličnu direktnu vezu s Vašingtonom, te iluziju da je napokon okončana politička izolacija ovog bh. entiteta. Dodik nemušto pokušava najaviti da će se novi svjetski poredak stvarati na privatnim okupljanjima u Bakincima, bez nepotrebnog miješanja američkih ili bilo čijih državnih institucija. Poručuje da će novoosnovanom Kancelarijom za međunarodnu saradnju uraditi više za RS nego sve nadležne institucije BiH skupa. Da nije riječ o zvaničnoj državnoj posjeti, jasno je poručila Ambasada SAD, navodeći da je posjeta privatna i nema nikakvu vezu sa zvaničnom politikom.

Svima je jasno da se američki odnos prema BiH nije mnogo promijenio još od mandata Bila Klintona (Bill Clinton), iako je od tada Bijela kuća pet puta mijenjala domaćina Bijele kuće. Dodik je dobio fotografije s moćnim prezimenom i privid političkih mišića. Građani su dobili tek Dodikovo obećanje da je Tramp mlađi obećao dovesti investitore. A posljedice investitora koje je Dodik dovodio su tragično vidljive, sjetimo li se Vladimira Romanova, Arija Levina, Olega Burlakova, Rašida Sardarova i sličnih. Iza njih su ostali siromašniji građani i bogatiji Dodik.