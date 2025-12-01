Esmir Bajraktarević: Zlatni bh. dječak

Esmir Bajraktarević, jedno od najtalentiranijih imena nove generacije bh. fudbala, još je jednom skrenuo pažnju na sebe u dresu PSV-a. Mladi ofanzivac upisao je asistenciju u uvjerljivoj pobjedi svog tima, potvrđujući da se u Eindhovenu vrlo ozbiljno računa na njegove kvalitete.

U utakmici protiv Volendama, Bajraktarević je prvi put ove sezone počeo meč od prve minute i ukazano povjerenje vratio je na najbolji mogući način, preciznom asistencijom za treći pogodak PSV-a. Bila je to akcija kojom je demonstrirao ono što ga i izdvaja: brzinu, pregled igre i zrelost koja nadmašuje njegove godine.

Ovaj 19-godišnjak postepeno gradi svoje mjesto u jednom od najvećih nizozemskih klubova, a jučerašnja predstava pokazala je da njegov razvoj ide u pravom smjeru. Bajraktarević se nameće kao igrač na kojeg PSV može računati, a Bosna i Hercegovina u njemu dobiva pouzdanu nadu za budućnost reprezentacije BiH.