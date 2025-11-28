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LIČNOST DANA

Lenart Karl: Nadolazeća zvijezda

Golobradi fudbaler koji još nije ni punoljetan, može u isti koš s najvećima

Lenart Karl: Pred njim je blistava karijera. Platforma X

Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

28.11.2025

Lenart Karl (Lennart), mladi napadač čije ime sve češće odjekuje evropskim terenima, ponovo je skrenuo pažnju na sebe, i to protiv jednog od najvećih klubova današnjice. Iako je njegov tim poražen rezultatom 3:1 u duelu Lige prvaka protiv Arsenala, Karl je pogodio mrežu londonskog giganta i time pokazao da se ne boji najveće pozornice.

Njegov gol nije promijenio krajnji ishod, ali jeste naglasio ono što stručnjaci već neko vrijeme tvrde: pred njim je velika karijera. Svojim kretanjem, sigurnošću pred golom i izuzetnom mirnoćom podsjetio je na mnogo iskusnije igrače.

Ipak, Karlov gol ostaje najsvjetlija tačka večeri. Dok su favorizirani Englezi kontrolirali veći dio utakmice, njegov precizan udarac pokazao je da se u redovima njegovog tima krije igrač sposoban napraviti razliku i u najtežim okolnostima. Takvi trenuci govore više od rezultata – otkrivaju karakter, hrabrost i glad za napretkom, zbog čega se Lenart Karl sve glasnije nameće kao novo veliko ime evropskog fudbala.

# LIČNOST DANA
# LENNART KARL
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