Lenart Karl: Nadolazeća zvijezda

Lenart Karl (Lennart), mladi napadač čije ime sve češće odjekuje evropskim terenima, ponovo je skrenuo pažnju na sebe, i to protiv jednog od najvećih klubova današnjice. Iako je njegov tim poražen rezultatom 3:1 u duelu Lige prvaka protiv Arsenala, Karl je pogodio mrežu londonskog giganta i time pokazao da se ne boji najveće pozornice.

Njegov gol nije promijenio krajnji ishod, ali jeste naglasio ono što stručnjaci već neko vrijeme tvrde: pred njim je velika karijera. Svojim kretanjem, sigurnošću pred golom i izuzetnom mirnoćom podsjetio je na mnogo iskusnije igrače.

Ipak, Karlov gol ostaje najsvjetlija tačka večeri. Dok su favorizirani Englezi kontrolirali veći dio utakmice, njegov precizan udarac pokazao je da se u redovima njegovog tima krije igrač sposoban napraviti razliku i u najtežim okolnostima. Takvi trenuci govore više od rezultata – otkrivaju karakter, hrabrost i glad za napretkom, zbog čega se Lenart Karl sve glasnije nameće kao novo veliko ime evropskog fudbala.