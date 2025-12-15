Olakšanje za penzionere

Odluka Vlade Federacije BiH, na čelu s premijerom Nerminom Nikšićem, da poveća penzije za 17 posto predstavlja jedan od značajnijih socijalno-ekonomskih poteza u posljednje vrijeme. Ovo povećanje, činjenica je, dolazi u trenutku kada su životni troškovi za veliki broj građana, a posebno penzionera, dostigli zabrinjavajući nivo.

Potrošačka korpa iz mjeseca u mjesec bilježi rast, dok cijene osnovnih namirnica, lijekova, energenata i komunalnih usluga ozbiljno ugrožavaju egzistenciju onih koji žive od fiksnih primanja.

U takvom ambijentu, povećanje penzija nije samo finansijska mjera, već i jasna poruka da Vlada prepoznaje težinu položaja penzionera. Penzioneri su godinama upozoravali da njihove penzije ne prate realne troškove života, te da se svakodnevno suočavaju s izborom između osnovnih potreba. Nerijetko su primorani birati između hrane, lijekova ili režija. Ova odluka, iako ne rješava sve probleme, predstavlja olakšanje i barem djelimično ublažava pritisak koji inflacija i rast potrošačke korpe stvaraju na penzionere.

Važno je istaći da povećanje od 17 posto dolazi u vremenu složenih ekonomskih okolnosti i budžetskih izazova, što ovaj potez čini još značajnijim. Vlada Federacije BiH pokazala je spremnost da socijalnu sigurnost stavi visoko na listu prioriteta, svjesna činjenice da stabilnost društva u velikoj mjeri zavisi od odnosa prema najugroženijima.

Naravno, ostaje činjenica da ni ovo povećanje ne može u potpunosti pratiti rast potrošačke korpe niti nadoknaditi dugogodišnji zaostatak penzija u odnosu na realne životne troškove. Međutim, ono treba biti posmatrano kao važan korak u dobrom smjeru, a ne kao konačno rješenje. Dugoročno, neophodno je raditi na sistemskim rješenjima, redovnom i pravednom usklađivanju penzija, te jačanju penzionog sistema kako bi se penzionerima osigurao dostojanstven život, a ne puko preživljavanje.

I za kraj, kao što reče jedan od predstavnika penzionera, “dok ne vidimo na računu ili dok je poštar ne donese, ne vjerujemo”.