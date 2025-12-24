Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

LIČNOST DANA

Mesud Selimović: Borac i oficir na ponos BiH

Mladi Srebreničanin s tuzlanskom adresom paralelno je gradio vrhunsku sportsku i vojnu karijeru

Selimović: Ponosan na čin oficira. Facebook

Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

24.12.2025

Jedan od najboljih bh. kikboksera Mesud Selimović, prije nekoliko dana postao je oficir Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pokazavši da naporan rad, trud, disciplina i posvećenost mogu rezultirati samo uspjesima.

Mladi Srebreničanin s tuzlanskom adresom paralelno je gradio vrhunsku sportsku i vojnu karijeru, za šta je bilo potrebno mnogo snage i odricanja. Titula borca najveće kikboksing asocijacije u svijetu GLORY i oficirski čin u OS BiH kod Mesuda izazivaju osjećaj ponosa što, kako kaže, Bosnu i Hercegovinu može predstavljati i u uniformi i u ringu. U trenucima radosti zbog unapređenja, putem društvenih mreža objavio je da bi i njegov otac bio ponosan na njega. Njegov otac žrtva je genocida u Srebrenici.

- Siguran sam da bi, da je danas živ, bio izuzetno ponosan na moj čin oficira u Oružanim snagama BiH i na sve što sam postigao u kikboksu. Njegova žrtva i uspomena na njega za mene su trajna snaga i motiv da budem bolji čovjek i sportista – kazao je Selimović u intervjuu za “Avaz”.

Mesud Selimović je u dosadašnjoj karijeri ostvario 33 pobjede, od kojih čak 18 nokautom.

# LIČNOST DANA
# MESUD SELIMOVIĆ
# OFICIR
# BORAC
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.