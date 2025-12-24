Mesud Selimović: Borac i oficir na ponos BiH

Jedan od najboljih bh. kikboksera Mesud Selimović, prije nekoliko dana postao je oficir Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pokazavši da naporan rad, trud, disciplina i posvećenost mogu rezultirati samo uspjesima.

Mladi Srebreničanin s tuzlanskom adresom paralelno je gradio vrhunsku sportsku i vojnu karijeru, za šta je bilo potrebno mnogo snage i odricanja. Titula borca najveće kikboksing asocijacije u svijetu GLORY i oficirski čin u OS BiH kod Mesuda izazivaju osjećaj ponosa što, kako kaže, Bosnu i Hercegovinu može predstavljati i u uniformi i u ringu. U trenucima radosti zbog unapređenja, putem društvenih mreža objavio je da bi i njegov otac bio ponosan na njega. Njegov otac žrtva je genocida u Srebrenici.

- Siguran sam da bi, da je danas živ, bio izuzetno ponosan na moj čin oficira u Oružanim snagama BiH i na sve što sam postigao u kikboksu. Njegova žrtva i uspomena na njega za mene su trajna snaga i motiv da budem bolji čovjek i sportista – kazao je Selimović u intervjuu za “Avaz”.

Mesud Selimović je u dosadašnjoj karijeri ostvario 33 pobjede, od kojih čak 18 nokautom.