Porodično zajedništvo, ljubav i mir, poruke su koje su jučer širom BiH izdvajali građani kao suštinu Božića. Svaki vjerski blagdan i praznik tradicionalno donosi podsjetnike na ono temeljno - život, mir, zajedništvo. Zajedništvo porodice, društva, naroda. S oltara su jučer upućivane poruke ljubavi i mira, ali i važne pouke. Nadbiskup vrhbosanski, monsinjor Tomo Vukšić u prigodnom intervjuu za „Dnevni avaz“ je ukazao na stalne poruke Božića svim ljudima i katolicima i onima koji to nisu da Božić nije samo kršćanski, nego općeljudski blagdan.

Jer, vrijednosti koje nosi – mir, pomirenje, prijateljstvo, solidarnost, oprost i dobrota – zajedničke su svim ljudima. Nažalost, stvarnost je daleko od tih idealnih poruka. Građani BiH ispraćaju još jednu turbulentnu godinu obilježenu stalnim krizama, političkim previranjima, prepucavanjima, strahovima, odlasku mladih, neispunjenim obećanjima, stagnacijom.

A godina na izmaku, baš kako je rekao uvaženi nadbiskup, tek je nastavak prethodnih. To najbolje pokazuje dubinu problema: kriza nije prolazna, nego održavana. Održavana neodgovornošću onih koji odlučuju, dok se građanima nude fraze, a mladima prešutna poruka da budućnost potraže negdje drugdje. Posebno je važno nadbiskupovo upozorenje da Evropska unija nije karitativna ustanova.

Ona ne prima države iz sažaljenja, nego na temelju uređenih institucija, vladavine prava i odgovornog odlučivanja. A upravo tu BiH godinama stoji u mjestu. Zato Božić ne bi smio ostati samo kratki emotivni predah. Ako vrijednosti koje slavimo ne postanu kriterij političkog djelovanja i društvene odgovornosti, one ostaju prazna simbolika. A simbolika ne gradi državu, ne zadržava ljude i ne približava nas Evropi.