Fra Miro Babić: Spremnost na služenje

Već 23 godine Bugojanac fra Miro Babić, član provincije Bosna Srebrena, obavlja poziv svećenika, a posljednje dvije decenije u misiji je u Africi, svakodnevno angažiran na pomoći djeci i mladima. Misionarsko djelovanje započeo je u Ugandi, a danas živi i radi u selu Subukija u centralnoj Keniji.

Osim što brine za misiju sa 16 područnih crkava, vodi sirotište “Mali dom” za bolesnu i napuštenu djecu bez roditeljskog staranja, zatim srednju školu sv. Franje, u kojoj se obrazuje gotovo 500 djece iz najugroženijih porodica, a pokrenuo je i ambulantu i mobilnu kliniku bez ljekara koja s jednom medicinskom sestrom i tehničarem pruža jedinu medicinsku pomoć lokalnom stanovništvu. Fra Miro je tako s prijateljima i saradnicima uspio vakcinacijom iskorijeniti dječiju paralizu, a osigurao je lijekove za malariju i suzbio pothranjenost djece, kao dva najčešća uzroka smrtnosti u ovoj regiji.

Da postane misionar odlučio je pred kraj studija i taj trenutak je predstavljao prekretnicu i donio smirenje. Želio je otići u Latinsku Ameriku, ali je Afrika postala njegov dom. Nakon savladavanja niza prepreka – novog jezika, kulture, ljudi, običaja, hrane i načina razmišljanja, ali i susreta s malarijom, prihvatili su jedno drugo.

- Misija se ne živi samo kroz riječi, nego kroz prisutnost, strpljenje i spremnost na služenje, često i onda kad je to najteže. Upravo su me te prepreke učile poniznosti, strpljenju i povjerenju, te su postupno postale dio mojeg sazrijevanja u misionarskom pozivu – ispričao je fra Miro.

Najljepša iskustva ima u radu s djecom, koja svaki mali znak pažnje dočekuju s osmjehom i zahvalnošću. Vesele se sitnicama, poput nove olovke, knjige, bombone ili vremenu provedenu s nekim ko ih sluša i razumije. Fra Miro Babić ističe da od Afrikanaca možemo naučiti kako pronaći radost u malim stvarima, kako se veseliti životu i biti zahvalni na onome što imamo.