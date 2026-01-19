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LIČNOST DANA

Majkl Kerik: Tiho rješenje

Pod njegovom palicom Crveni đavoli su izgledali kao nekad

Majkl Kerik. AP Photo/Dave Thompson

Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

19.1.2026

Majkl Kerik (Michael Carrick) je u jednom od najosjetljivijih trenutaka Mančester Junajteda (Manchester United) pokazao zašto ga u klubu cijene i poštuju. Nakon tri uzastopna remija protiv timova iz donjeg dijela tabele i ispadanja od Brajtona (Brighton) u FA Kupu, bivši veznjak Crvenih đavola preuzeo je kormilo ekipe i odmah isporučio ono što se tražilo.

U gradskom derbiju 22. kola Premijer lige Junajted je savladao Mančester Siti (Manchester City) s 2:0, a Kerikov debi na klupi teško da je mogao biti bolji. Iako su dva gola domaćih prethodno poništena zbog ofsajda, ekipa je ostala strpljiva i disciplinovana.

Asistencija Bruna Fernandeša (Fernandes) i pogoci Mbeuma te Dorgua potvrdili su trijumf koji je vratio mir na Old Traford. Junajted je sada peti na tabeli, a Kerik je u samo jednoj utakmici pokazao da ponekad tiha rješenja donesu najveći učinak.

Osim toga, Crveni đavoli su podsjetili na svoje najslavnije dane. Ne samo da su pobijedili, nego su u potpunosti nadigrali moćnu ekipu s Etihada, a TV kamere prikazale su i široke osmijehe legendi poput Fergusona i Vidića koji su zajedno bili u VIP loži Teatra snova.

# LIČNOST DANA
# MANCHESTER UNITED
# BRIGHTON
# MICHAEL CARRICK
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