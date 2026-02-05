Gladnom je i mrvica 'zauhar', ali...

Ako ove godine poslodavac u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) odluči nagraditi svog zaposlenika dodatkom na platu do 300 KM mjesečno, neće na taj iznos platiti porez. To je obećala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) kroz Uredbu o isplati pomoći radnicima od poslodavca.

Ovakve uredbe o isplati pomoći radnicima Vlada FBiH već duže od dvije godine periodično nudi kao privremeno rješenje s mršavim utjecajem na standard radnika, umjesto obećanog rasta plata kroz rasterećenje privrede i donošenje „revolucionarnog seta fiskalnih zakona“.

To je aktuelni saziv Vlade postavio kao svoj „apsolutni prioritet“ odmah po formiranju vlasti u maju 2023. godine. Obećana minimalna plata od 1.000 KM i drastično smanjenje doprinosa na plate trebali su stupiti na snagu već 1. januara 2024. godine, ali zakoni nisu upućeni u proceduru.

Zatim je uslijedila kupovina vremena, te dimne bombe, jer su umjesto zakona počele stizati novogodišnje uredbe o pomoći radnicima. Na konkretnije pomake se čekalo do 2025. godine, kada je minimalna plata podignuta na 1.000 KM, a stopa doprinosa smanjena za skromnih pet posto.

Prijedlog Zakona o fiskalizaciji transakcija usvojen je tek 23. januara ove godine, kao "uslov svih uslova" za obećano spuštanje stope doprinosa i rasta plata, ali u obećanja Vlade malo ko još vjeruje.

Do tada su radnici ostavljeni da čekaju dobru volju poslodavca da uopšte isplati pomoć iz Vladine „sadaka uredbe“. To je prošle godine uradilo samo 15 posto poslodavaca, navode sindikati.

Tih 15 posto radnika je dobilo pomoć koja im je dobro došla da preguraju mjesec na minimalcu od 1.000 KM. Ali ova pomoć ne ulazi u osnovicu za penziju, a banke je tretiraju kao naknadu a ne platu. Stoga ne rastu ni penzija, a ni kreditna sposobnost čak ni radnicima koji su među 15 posto „sretnih“.

Zato ova pomoć nije ništa više od kupovine vremena i bacanja dimne bombe koja treba prikriti nerad Vlade FBiH i iznevjerena obećanja o usvajanju „revolucionarnog seta fiskalnih zakona“ i smanjenja stope doprinosa na oko 30 posto.