Stanje u Radioteleviziji Bosne i Hercegovine postaje sve teže, a konstantni apeli menadžmenta, sindikata, intelektualaca, novinara, svih građana ove zemlje koji su svjesni njenog značaja i uloge u jednoj evropskoj državi, kakvom želimo biti, kao da nailaze na gluhe uši aktuelnih vlasti. Pred očima im se urušava jedan od stubova države – Javni RTV servis BiH i bilo je potrebno da se angažuje kompletna međunarodna zajednica da se zaustavi ukidanje BHRT-a. Svojim odnosom prema situaciji u BHRT-u i upozorenjima uposlenih demonstriraju i vlastiti odnos prema državi, te zbunjenost, nesposobnost i bezidejnost u rješavanju barem jednog u nizu nagomilanih problema. Situacija u BHRT ogledalo je vlasti, sadašnjih kao i onih prije njih, ali činjenica da se i ovaj put pomoć traži i očekuje od predstavnika međunarodne zajednice samo pojačava osjećaj sramote i bespomoćnosti.

Tako su u Predsjedništvo BiH otišli ambasadori najutjecajnijih država. Diplomate Kvinte: Ujedinjenog Kraljevstva Džulijan Rajli (Julian Reilly), Francuske Fransoa Delmas (François Delmas), Njemačke Alfred Granas (Grannas) i Italije Sarah Eti Kastelani (Castellani), otpravnik poslova u Ambasadi SAD Džon Ginkel (John), šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Luiđi Soreka (Luigi Soreca).

Iako su toga itekako svjesni, zvaničnicima međunarodne zajednice na sto je ponovo došla informacija da ova država nije u stanju osigurati primjenu vlastitog zakona – Zakona o Javnom RTV servisu BiH. Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH, Luiđi Soreka upozorio je da bi nestanak ili kolaps BHRT-a predstavljao veliki korak unazad za BiH, da je stabilan, funkcionalan i istinski nezavisan javni RTV sistem dugogodišnji prioritet Evropske unije u BiH, da je osiguravanje održivog, predvidivog i zakonitog modela finansiranja hitno i da se više ne može odgađati.

“Bilo je i većih problema, pa ih nismo riješili” – citat je iz popularnog stripa „Alan Ford“, u kojem kao da je smješten jedini odgovor koji bh. zvaničnici u ovom trenutku mogu ponuditi. Zato je odluka visokog predstavnika jedino rješenje, jer se od domaćih vlasti ništa dobro više i ne može očekivati.