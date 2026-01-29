Propali milioni

Iz Brisela ponovo stiže ista poruka: novac je spreman. I ponovo ista tišina. Evropska unija najavljuje novu tranšu sredstava za Zapadni Balkan, Bosni i Hercegovini su vrata otvorena, ali država i dalje stoji na pragu.

Šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka (Luigi Soreca) potvrdio je da je Evropska komisija odobrila novi paket pomoći iz Plana rasta za Zapadni Balkan, što znači da je BiH formalno stekla pravo na prvu tranšu finansijskih sredstava. Međutim, iza diplomatskog jezika krije se surova realnost - milioni eura stoje neiskorišteni, dok politički sistem BiH uporno demonstrira vlastitu nefunkcionalnost.

Još ranije Soreka je jasno poručio da je, nakon odobrenja Reformske agende, Bosna i Hercegovina stekla pravo na značajna ulaganja za svaku provedenu reformu. Novac je namijenjen projektima koji direktno utječu na kvalitet života građana. Drugim riječima, za sve ono što BiH kontinuirano zapostavlja.

Ali umjesto da se reformski mehanizam pokrene punom snagom, vlasti su još jednom pokazale poznati obrazac ponašanja od odugovlačenja, prebacivanja odgovornosti, političke blokade do beskrajne međustranačke trgovine.

Rezultat? BiH je već propustila ranije rokove, jer Reformska agenda nije dostavljena na vrijeme, čime su izgubljene prve ozbiljne finansijske prilike. Sada, kako ulazimo u februar, kalendar neumoljivo pokazuje da se sve ponavlja. Opet, problem je u potpunom odsustvu osjećaja za odgovornost.

Dok zemlje regiona već povlače milijarde eura, potpisuju ugovore i pokreću projekte, bh. politička elita se ponaša kao da vrijeme ne postoji i kao da je gubitak desetina miliona eura tek još jedna fusnota u političkom folkloru. Februar je crvena linija. Ako se i ovaj rok propusti, BiH će postati još siromašnija.