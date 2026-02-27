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KOMENTAR DANA

Zločinac na slobodi

Ako Kunarac nestane iz zemlje, bila bi to već viđena vijest

Dragoljub Kunarac. ICTY

M. Pekušić

27.2.2026

Dragoljub Kunarac je odslužio 28 godina zatvora nakon haške presude za ratne zločine. Po povratku su ga u Bosni i Hercegovini dočekale optužbe i za ratne zločine počinjene u Foči. Ali Sud BiH mu je odbio odrediti pritvor, smatrajući da to nije neophodno u ovoj fazi postupka.

Umjesto pritvora, Kunarcu su određene mjere zabrane, što su najoštrije osudili članovi Udruženja žrtava i svjedoka genocida. Neprihvatljivo je, kažu oni, da se među povratnicima u Foči šeta osuđeni za najmonstruoznije zločine silovanja i porobljavanja, protiv koga je podignuta nova optužnica.

Ovaj put Kunarac je optužen za ubistva i progon civilnog stanovništva, a sud mu je odredio mjere zabrane napuštanja boravišta, putovanja i sastajanja s određenim osobama.

Ne bi iznenadilo da se Kunarac uskoro nađe u susjednoj Srbiji ili nekoj drugoj zemlji, slijedeći utabanu stazu više od 100 ratnih zločinaca koji su sud i kaznu izbjegli prelazeći Drinu.

Granica je šuplja kao švajcarski sir, mnogi optuženi i osuđeni su pobjegli, a Sud BiH i dalje smatra da su mjere zabrane dovoljne da spriječe optužene da zemlju napuste bez pasoša.

Postavlja se pitanje kako su vlasti i institucije države BiH omogućile optuženicima za ratne zločine da se brane sa slobode i da tokom suđenja krše mjere zabrane bez ikakve odgovornosti i sankcija.

Ako Kunarac nestane iz zemlje, bila bi to već viđena vijest. Njegovo ime bilo bi samo još jedno ime u nizu bjegunaca od bh. pravosuđa koji su optuženi za ratne zločine, a koji već godinama žive bezbrižno u okolnim zemljama.

Milomir Savčić, Miodrag Mitrašinović, Milenko Živanović, Marko Radić, Duško Kornjača, Tomo Kovač, Novak Stjepanović, Milorad Pelemiš, Luban Ećim, Višnja Aćimović samo su neki od njih.

Neki su u međuvremenu i preminuli, pa s obzirom na to da ih nije stigla ovozemaljska pravda, nadamo se da će biti adekvatno kažnjeni tamo gdje su sada.

# RATNI ZLOČINAC
# DRAGOLJUB KUNARAC
# KOMENTAR DANA
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