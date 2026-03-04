Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KOMENTAR DANA

Rat kao pozadinska buka

Od pećine do digitalnog sumraka

Prvi metak više ne dolazi iz puške, već iz tastature. Screenshot

Ermin Zatega

4.3.2026

Je li rat svih protiv svih zaista prirodno stanje čovjeka, kako je smatrao Hobs (Thomas Hobbes)?

Ili smo ipak plemeniti divljaci koji teže miru, kako je smatrao Ruso (Jean-Jacques Rousseau)?

Na filozofsku dilemu brutalno odgovaraju historijske knjige, prepune kravavih ratova. U njima se mir spominje kao izuzetak, a rat kao stalna pozadinska buka civilizacije, koja mijenja samo intenzitet i frekvenciju.

Od pećinskih plemena do danas, ljude u rat tjeraju četiri jahača apokalipse: moć, strah, resursi i ideologija. Karl Marks (Marx) ih je sveo na jedan, klasni faktor. Svaki rat otpočne vladajuća klasa, gladna moći i resursa, čija su djeca na sigurnom. Podanici ratuju, omađijani ideologijom ili zarobljeni strahom.

Dok iz kafića gledamo napade i kontranapade raketama i dronovima na Bliskom istoku, sve je tanja granica između stvarnog i informacionog rata. Današnji čovjek ima moćno novo oružje, pa prvi metak više ne dolazi iz puške, već iz tastature.

Jedan klik i na frontu smo, u ratu koji ne završava. Mnogo je verzija stvarnosti, a pobjeđuje ona koja se najbolje prodaje, dok agresori tvrde da ratuju u ime mira.

Da li je moguće odgojiti pametniju generaciju, bolju i mudriju od nas? Hoće li odbiti da ubiju i poginu za interese vladajuće klase, kao što naša generacija nije znala?   

# RAT
# KOMENTAR DANA
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.