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LIČNOST DANA

Džanan Musa: Najbolji pojedinac meča

Istakao se fantastičnom partijom u dresu Dubaija

Džanan Musa. Dubai Basketball Club

Belmin Pezo

26.3.2026

Džanan Musa, standardni reprezentativac Bosne i Hercegovine i košarkaš sposoban igrati na pozicijama krila i beka, tokom ove sedmice odigrao je novu sjajnu utakmicu u dresu Dubaija. Zbog aktuelne situacije na Bliskom istoku, tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata svoje domaće utakmice igra u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. U posljednjem kolu Eurolige ekipa je doživjela prvi poraz u Sarajevu, ali se Musa istakao fantastičnom partijom.

Tokom susreta s Panatinaikosom, 26-godišnji košarkaš bio je najbolji pojedinac utakmice. Postigao je 31 poen, dodao tri skoka i odigrao najbolju utakmicu ove sezone. Sjajni bosanskohercegovački košarkaš u više navrata dizao je navijače na noge sjajnim trojkama.

Musa je tako uvezao sedmu uzastopnu utakmicu u dresu Dubaija s dvocifrenim brojem postignutih poena. Svoj novi odličan nastup Džanan Musa će tražiti u susretu protiv Makabija iz Tel Aviva, koji je na programu u okviru 34. kola Eurolige.

# DŽANAN MUSA
# LIČNOST DANA
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