Džanan Musa: Pravi vođa

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je ubjedljivu pobjedu protiv Švicarske u 4. kolu kvalifikacija za Mundobasket, ali utakmicu u Luzernu obilježio je jedan čovjek - Džanan Musa.

U danima koji za njega nisu bili nimalo laki, nakon što mu je prije nekoliko dana preminula nana, Musa je pokazao i klasu i karakter. Na parketu je djelovao odlučno, motivisano i inspirisano, kao da svaku loptu igra s posebnim razlogom.

Zmajevi su slavili rezultatom 91:60, a upravo je Musa bio motor ekipe od prve do posljednje minute. Musa je pogađao s distance, razigravao saigrače i dizao tempo kad god je to bilo potrebno. Njegove trojke lomile su otpor domaćih.

Susret je završio sa 25 poena i bio ubjedljivo najefikasniji akter meča. Bosna i Hercegovina je ovom pobjedom osigurala narednu fazu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, ali ono što će se posebno pamtiti jeste partija Džanana Muse - lidera na terenu i čovjeka koji je, uprkos privatnoj boli, pokazao koliko srce ima za dres reprezentacije.