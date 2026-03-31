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LIČNOST DANA

Salem ef. Dedović: Hrabri glas Mostara

Muftija Dedović je stao u odbranu principa transparentnosti i jednakosti pred zakonom

Ef. Dedović: Poštivanje zakona. Facebook

Piše: Sedin Spahic

31.3.2026

Muftija mostarski dr. Salem ef. Dedović prvi je hrabro i otvoreno progovorio o temi koja decenijama opterećuje Mostar.

Njegov apel za provjeru legalnosti svih javnih, vjerskih i kulturnih građevina, spomenika i vjerskih simbola na javnim površinama pokazuje izuzetnu hrabrost i odlučnost da se poštuju zakoni i pravila.

U gradu u kojem se vjerski simboli i druge građevine često uzdižu bez potrebnih dozvola i planske dokumentacije, muftija Dedović je stao u odbranu principa transparentnosti i jednakosti pred zakonom. Važno je naglasiti da je ovaj apel uputio bez obzira na vjersku pripadnost, što je posebno značajno u kontekstu nacionalnih netrpeljivosti koje i dalje pogađaju Mostar.

Njegov javni istup, kojim poziva nadležne institucije na provjeru i pečaćenje nelegalno izgrađenih objekata, rijedak je primjer integriteta i moralne hrabrosti. Ovim potezom muftija Dedović pokazuje da je spreman djelovati otvoreno i odgovorno, bez obzira na pritiske ili kontroverze.

Njegova poruka je jasna - zakon i pravila moraju važiti za sve, a hrabrost da se o tome javno govori zaslužuje poštovanje i priznanje.

# LIČNOST DANA
# SALEM EF. DEDOVIĆ
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