Salem ef. Dedović: Hrabri glas Mostara

Muftija mostarski dr. Salem ef. Dedović prvi je hrabro i otvoreno progovorio o temi koja decenijama opterećuje Mostar.

Njegov apel za provjeru legalnosti svih javnih, vjerskih i kulturnih građevina, spomenika i vjerskih simbola na javnim površinama pokazuje izuzetnu hrabrost i odlučnost da se poštuju zakoni i pravila.

U gradu u kojem se vjerski simboli i druge građevine često uzdižu bez potrebnih dozvola i planske dokumentacije, muftija Dedović je stao u odbranu principa transparentnosti i jednakosti pred zakonom. Važno je naglasiti da je ovaj apel uputio bez obzira na vjersku pripadnost, što je posebno značajno u kontekstu nacionalnih netrpeljivosti koje i dalje pogađaju Mostar.

Njegov javni istup, kojim poziva nadležne institucije na provjeru i pečaćenje nelegalno izgrađenih objekata, rijedak je primjer integriteta i moralne hrabrosti. Ovim potezom muftija Dedović pokazuje da je spreman djelovati otvoreno i odgovorno, bez obzira na pritiske ili kontroverze.

Njegova poruka je jasna - zakon i pravila moraju važiti za sve, a hrabrost da se o tome javno govori zaslužuje poštovanje i priznanje.