Fra Mile Babić: Ohrabrenje u vremenu zla

Dvostruki doktor nauka Mile Babić, filozof i teolog svojim uskršnjim porukama potvrdio je još jednom zbog čega su franjevci duša Bosne Srebrene, ono duhovno tijelo kakvo je oduvijek u srži ove zemlje stoljećima, čuvari bosanske državnosti.

U vrijeme podjela, mržnje i ratova riječi ovog profesora na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu još su značajnije, kao poruka koja ukazuje na zlo koje nose ratovi, eminentno ljudsko zlo, kako kaže fra Mile Babić.

Sveukupno ljudsko znanje, čak cijela kultura služi ratovima, i novac cijeloga čovječanstva također služi ratovanju, što je ovaj franjevac ocijenio kao moralnu i humanističku katastrofu cijelog čovječanstva i sramotu i katastrofu svakog čovjeka koji to odobrava.

I danas nas, upozorio je fra Mile Babić, poput onih koji su Isusa osudili zato što je volio i svoje prijatelje, vlast tjera da mrzimo one ljude koje vlasti proglašavaju neprijateljima.

Nasuprot tome, franjevci poput profesora i dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti BiH fra Mile Babića, koriste svaku prigodu da budu stalni korektiv i skretničar na kolosijeke mira. Posljednjom porukom uz Uskrs, fra Babić upozorava kako nas mržnja, nasilje i ratovi vode u zajedničku propast i podsjeća nas sve na ono što su istinske temeljne vrijednosti: život, sloboda i ljubav.