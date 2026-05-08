Smjena naroda

Godinama već slušamo procjene, rezultate analiza i istraživanja koji govore da ova zemlja ubrzano ostaje bez svoga stanovništva. Nakon što je gotovo 1,2 miliona Bosanaca i Hercegovaca tokom rata utočište pronašlo izvan domovine, stotine hiljada građana krenulo je istim putem čim je shvatilo da su obećanja o poslijeratnom napretku, ekonomskom razvoju i zapošljavanju samo dio predizbornih kampanja. Prije dvije godine Ujedinjene nacije su upozorile da će BiH do 2050. godine ostati bez više od petine stanovnika, a prije godinu potvrdu demografskog sloma države dobili smo i kroz podatak da izvan zemlje već živi više od polovine naših građana. Vlasti su za to vrijeme ignorirale ili minimizirale opasnost, krivce isključivo tražile u prošlosti, a brojnu dijasporu i milijarde doznaka svake godine vidjele samo kao dobar mehanizam za ublažavanje nezadovoljstva onih koji ostaju i još se ovdje nečemu nadaju. Razmjere depopulacije postale su vidljive i golim okom, pa danas nijemo posmatramo ugašene škole, prazne stanove u našim ulicama, u korov zarasla sela i stotine onih koji su na rubu nestanka.

Odlazile su bivše i dolazile nove vlade, ali pamet su davno gurnule ustranu, pa nema ni konkretnih mjera za ublažavanje problema koji nam prijeti nestankom. Umjesto strategija demografskog oporavka, pisale su se strategije otcjepljenja, raseljena, opustošena i opljačkana zemlja dijelila se crtanjem novih granica, a ratna retorika, stalna nesigurnost i prijetnja koja visi u zraku mlade i pametne tjerali su što dalje odavde. Takve politike i danas uglavnom slijedimo, pa umjesto političara kažnjavamo sami sebe.

Dok nastavljamo gajiti iluzije, prekrajati granice, širiti mržnju i tražiti povode za nove tenzije i sukobe, sudbina se ironično poigrava s nama. Eksperti već upozoravaju da smo pretjerali, da nas je sve manje, da nestajemo, dok tamo negdje na istoku postoje narodi koji bi mnogo više od nas cijenili blagodati koje imamo i uživali u njima. Možda bi bila i neka vrsta kosmičke pravde da sve nas, „konstitutivne“ Bošnjake, Srbe, Hrvate, koji se ni oko budućnosti svoje djece ne mogu da dogovore, ovdje neko konačno i zamijeni. Stručnjaci predviđaju da bi se to moglo desiti od 2070. godine, koja i nije tako daleko. Mi smo imali priliku i sve preduvjete da živimo u miru i blagostanju, ali smo historiju ovih prelijepih prostora pretvorili u spiralu nacionalizma, mržnje, ratova i zločina. Ne shvatimo li šta radimo i kud idemo, onda definitivno zaslužujemo status manjine u rođenoj zemlji ili druženja na evropskim bauštelama. Tamo se i danas mnogo bolje slažemo nego kod kuće.