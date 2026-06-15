Luis Hamilton: Veliki povratak sedmostrukog prvaka

Legendarni britanski vozač Formule 1 Luis Hamilton (Lewis) došao je do svoje prve pobjede u bolidu Ferrarija, trijumfom na Velikoj nagradi Katalonije.

Riječ je o velikom uspjehu za sedmostrukog svjetskog prvaka, koji je do pobjede stigao u sedmoj trci aktuelne sezone. Ovo mu je ujedno i prvi trijumf nakon dvije godine pauze, još od pobjede u Belgiji kada je nastupao za Mercedes.

Ovim rezultatom Hamilton je upisao 106. pobjedu u karijeri, te se ujedno pridružio maloj grupi vozača koji su ostvarivali pobjede s tri različita tima u Formuli 1.

Hamilton je ovom pobjedom dodatno potvrdio povratak u vrhunsku formu nakon prelaska u Ferrari, gdje je dugo tražio pravi ritam i prilagođavanje bolidu. Trka u Kataloniji pokazala je njegovu prepoznatljivu smirenost u ključnim momentima, ali i iskustvo u upravljanju gumama i tempom kada je to bilo najpotrebnije.

Posebno se istakao u završnici, gdje je bez greške održavao prednost uprkos pritisku iza sebe. Njegova komunikacija s timom i odluke u boksevima pokazale su zašto važi za jednog od najpametnijih vozača na gridu, jer je svaki potez bio odmjeren i bez rizika.