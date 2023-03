Sebija ne zna kud udara

Sebiji Izetbegović jučer je i zvanično poništeno zvanje magistra, a rješenje je potpisao rektor Rifat Škrijelj, lično. Prethodno je na svojoj porodičnoj televiziji Sebija Izetbegović „srušila“ odluku Senata UNSA-e i višemjesečne medijske laži i huškačku kampanju protiv sebe tako što je mahala nekakvom diplomom o završetku kursa. Osim toga, objavljen je snimak s njene odbrane doktorske disertacije. Dešava se to samo nekoliko dana nakon što je Sebija, da podsjetimo, na istoj toj svojoj televiziji mahala nekakvim indeksom koji bi, kao, trebao predstavljati dokaz da je magistrirala.

Još samo da ponese i đačku knjižicu iz osnovne i uvjerenje o položenoj prvoj pomoći, i nikakvih sumnji u njenu akademsku naobrazbu više neće biti.

A sad, šalu na stranu, da li dinastija i njihovi medijski megafoni zaista misle da su građani Bosne i Hercegovine, pa i njihovi glasači toliki idioti?

Ma koliko Izetbegović pružala dokaza o svom doktoratu, problem je što nije doktorat taj koji je sporan, nego magisterij. Možda oni zaista misle da njihov prosječni glasač i simpatizer nije u stanju razlikovati magisterij i doktorat te da ta podvala može proći.

Možda misle i, računajući na to da su im ciljna publika nepismeni ljudi koji ni diplomu ni školu nisu vidjeli, da će papiri o kursevima nekoga impresionirati.

No, to i dalje neće stvoriti magistarsku diplomu koju Sebija nikako da pokaže. Valjda se negdje zagubila, hoće to u ogromnim prostranstvima poljinskih vila. Kao što je valjda i Medicinski fakultet u Zagrebu, najstarija visokoškolska institucija na ovim prostorima, zagubila dokaze o svih 10 ispita koje je Sebija navodno položila na njihovom fakultetu. Dešava se.

I dok Sebija po stranačkim emisijama “maše” ovim ili onim videosnimcima i papirima, ostaje prosta činjenica da ona magistar više nije, jer nije dokazala da je diplomu validno ikad stekla. A samim tim otvara se odgovornost za čitav niz potencijalnih krivičnih djela – od falsificiranja isprave, preko stjecanja protupravne imovinske koristi na osnovu lažnih kvalifikacija, do igranja životima svih onih kojima je bila ljekar.