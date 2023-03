Humza Jusaf: Srušio SDfA

Humza Jusaf (Yousaf) je u historijskom glasanju škotskog parlamenta postao prvi musliman i najmlađi premijer Škotske. Prethodno je izabran za predsjednika Škotske nacionalne stranke, što je i najzanimljiviji detalj u čitavoj priči.



Naime, riječ je o socijaldemokratskoj, u suštini i nacionalističkoj stranci, čiji je jedan od osnovnih političkih ciljeva nezavisnost Škotske od Velike Britanije, države čiji je premijer Indijac Riši Sunak (Rishi Sunak). Posljednjih dana u Bosni i Hercegovini SDA i DF vode bjesomučnu kampanju i šire narativ o navodno islamofobičnoj Evropi, te svoje izbacivanje iz vlasti i podršku Zapada progresivnim snagama tumače navodnom evropskom islamofobijom i pokušajem obespravljivanja Bošnjaka.

A Evropa je toliko islamofobična da ne samo da Sadik Kan (Sadiq Khan) može kao musliman biti gradonačelnik Londona, grada od 10-ak miliona ljudi, da Alma Zadić i Aida Hadžialić mogu postati ministrice u Austriji i Švedskoj, nego kao musliman možete postati predsjednik i jedne desne separatističke stranke ukoliko slijedite njen program i podržavate političke ciljeve.

I upravo je to stvarni problem koji SDfA krugovi imaju s Evropom, a ne tobožnja islamofobija. Naime, to je društvo u kojem svako, pa i dijete imigranata iz Pakistana, Indije i Bosne i Hercegovine može doći do čela države i upravljati strankama i ljevice i desnice. A to je koncept tako antiprotivan i negatorski spram ideje i višedecenijske vladavine jedne porodične dinastije i branjenja njenog feuda tobožnjom borbom za nacionalne interese.